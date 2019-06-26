كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 06:50 صباحاً - شاركت الفنانة اليمنية السعودية، ريماس منصور، جمهورها بفيديو رصد لحظة انتقالها لمنزل جديد، بعد حريق منزلها قبل أيام.
وظهرت ريماس منصور في بداية الفيديو وهي تخبر متابعيها بتوقيع عقد منزل جديد وقالت “الف مبروك علي” قبل ان تبدأ في الزغردة.
ثم وثقت ريماس منصور لحظة دخولها المنزل الجديد قائلة “خوشي برجلك اليمين يا ريماس الحمدالله وصلت البيت الجديد ما شاء الله تبارك الرحمن”.
وقامت ريماس منصور بجولة في داخل المنزل الجديد وقالت “في اشياء كثير حغيرها بس الحمدالله على كل حال”.
وكان حريق قد اندلع بشقة الفنانة ريماس منصور، قبل نحو أسبوع، وظهرت في فيديو حينها وهي تصرخ وتبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حريق منزلها.. ريماس منصور تنتقل لمنزل الجديد بالزغاريد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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