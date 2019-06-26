بعد الجدل بسبب فخامة منزله بلندن.. طارق الحبيب: “فداكم طقطقوا ووسعوا صدوركم”.

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 06:50 صباحاً - ردّ طارق الحبيب، البروفيسور واستشاري الطب النفسي، عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع الفيديو المنتشر لمنزله في لندن.

وقال طارق الحبيب في رده: “يا جماعة لكم دين برقبتي ما خلصت منه للان فحادث صدم ولدي عبدالإله؛ والانتفاضة التي حصلت في الأمتين العربية والإسلامية وفِي بلدي السعودية، فحلفت أنني سأنافسكم النبل نبلاً، فأنتم نبلاء وأصرّ على تقديم أقصى ما أستطيع من علمٍ ومن وفاءٍ لكم، فعرضي فداكم مقابل ذلك الموقف الذي لا أنساه وهو أحد المواقف الجميلة منكم”.

وأردف: “هناك مَن قال بيتي يسوى 35 مليوناً وآخر نصف مليار، وإن شاء الله لا تغيب شمس لندن إلا ويصل المليار” وختم “فداكم طقطقوا ووسعوا صدوركم”.

وكان ناشطون قد تداولوا المقطع وتباينت ردود الأفعال حول سعر المنزل والمبالغات التي أوصلت سعره إلى ملايين الريالات والتي رأى البعض أن مروّجي هذه المبالغات أشخاصٌ يعانون الأمراض النفسية، فيما ردّ آخرون أن هذا رزق من الله يرزق مَن يشاء؛ وقال أحدهم: “الدكتور له باع طويل في هذا الطب ومشهود له بالخير”.