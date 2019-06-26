شاهد.. رانيا يوسف تقوم بتمارين قاسية في الجيم

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 04:52 صباحاً - تحرص الفنانة المصرية رانيا يوسف على مشاركة متابعيها بفيديوهات وصور لها خلال ممارستها للرياضة. فقد نشرت رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه تقوم ببعض التمرينات القاسية، مثل حمل الأثقال على أكتافها. وكتبت رانيا يوسف: “التمارين مهمة جدا بالنسبة لي، لذا عندما أشعر بالتوتر والقلق أو أنني أنهار، أضع الموسيقى في أذني وأتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية”. وتلقت رانيا يوسف تعليقات من جمهورها والذي تغزل بجمالها ووصفوها بـ “القمر” و”البطل”.

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