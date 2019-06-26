ميشال فاضل يستعد لـ"إهدنيات" بمعزوفات غربية وشرقية

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""الخليج 365"" من بيروت: يُحيي المؤلف الموسيقي ميشال فاضل ليلة استثنائية من أمسيات "إهدنيات" في لبنان ضمن جدوله الصيفي لهذا العام، حيث سيُطل في الرابع من شهر أغسطس القادم برفقة الأوركيسترا السمفونية التي ستحضر خصيصًا من كييف، لتشاركه العزف إلى جانب عدد كبير من العازفين والمؤدين والموسيقيين اللبنانيين.

وكعادته، يحضّر "فاضل" مفاجآت فنيّة عدّة للجمهور، حيث ستكون حفلته في "إهدنيات" مزيجاً بين الموسيقى الشرقية والغربية، وسيعزف خلالها مقطوعات موسيقية لكبار الفنانين، أمثال أم كلثوم، وردة الجزائرية، وديع الصافي، صباح وغيرهم تكريمًا لأعمالهم وإرثهم الفني الغني. علماً أن الحفل لا يخلو من الأغاني الشبابية الجديدة، التي يقدّمها بأسلوبه الفريد في العزف.

على صعيدٍ آخر، يضع ميشال فاضل لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد الذي انتهى مؤخرًا من تسجيل المقطوعات الموسيقية التي سيتضمنها في العاصمة الأوكرانية كييف.

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