بالفيديو| رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا، في الفيديو بإحدى الصالات الرياضية "الجيم" وهي تمارس بعض التمارين الشاقة، وعلقت عليه: "التمرين مهم جدًا بالنسبة لي، إنه علاجي، لذلك إذا شعرت بالتوتر أو على وشك الانهيار، أتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية".

يذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة غادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود.