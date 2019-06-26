أحمد فريد يوجه رسالة لحنان سليمان: "صوتها يديلك إحساس بالأمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد فريد، رسالة حب وتقدير للفنانة القديرة حنان سيلمان، عبر حسابه على إنستجرام، من خلال صور جمعتهما، وهو يحتضنها.

وعلق: "البوست ده في حب ست الكل القمراية واللي اسمها على مسمي، هاتكلم عن الأم والصاحبة والطفله والفنانة، خليني أخد كل حاجة لوحدها كده وأقولكم باختصار لأن مهما قلت الكلام ممكن يخلص وهاكون لسه مادتهاش حقها".

وتابع أحمد: "هاتكلم عن حنان سليمان الأم واللي عباره عن كيان من الحنان المتحرك اللي بيُشع حنيه وطيبة وحب ومشاعر ومجرد ماتسمع نبرة صوتها بتطمن وأول ماتتكلم معاها تحس أنك اترميت في حضن مامتك، صوتها يديلك إحساس بالأمان في عز ماتكون مش مطمن".

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وأضاف فريد: "حنان سليمان الصديقة اللي ممكن جداً تكون مختفية وماتردش علي أي تليفون بس لما تبقي في أزمه بتكون أول واحدة جنبك وفِي ضهرك، أما بقى حنان الطفلة فهي محتفظة بنفس نقاء الأطفال وقلبها ومشاعرها وتعبيراتها وزعلها وفرحتها كأنها طفلة عندها ٦ سنين، أما حنان الفنانة فهي بتمثل من قلبها وبسيطة وصادقة جداً بنفس مصداقية مشاعرها الحقيقية، أنا بحبها دون أي أسباب لأنها بتدخل القلب على طول".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فريد المسلسل السعودي اختراق، بينما ظهرت حنان سليمان في مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.