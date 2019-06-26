بملابس "غجرية".. الألبوم الكامل لجلسة تصوير سلاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة سلاف فواخرجي، أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت فواخرجي، في الصور بملابس "غجرية" وخاتم في أنفها، وسط الأشجار. يذكر أن سلاف شاركت في المسلسل السوري هوا أصفر، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة يوسف الخال.

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