صورة رومانسية لـ محمد علي رزق وزوجته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة رومانسية مع زوجته.
وظهر محمد علي رزق مع زوجته سارة فهيم، وسط مياه البحر، إذ يقضيان إجازة، بعد انتهائه من الأعمال التي شارك بها في الموسم الرمضاني.
وشارك "رزق"، في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل أبو جبل، ومسلسل كلبش 3، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل علامة استفهام.
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