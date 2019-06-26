نبيل الحلفاوي يتوقع الصاعدين في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يتوقع بها الفرق المتأهلة لدور الـ16.

وكتب الحلفاوي: "توقعاتي للصاعدين إلى دور الـ16 بلا ترتيب، مصر-أوغندا، نيجيريا- غينيا- مدغشقر، كوت ديفوار- المغرب- جنوب أفريقيا، السنغال- الجزائر،

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مالي- تونس- أنجولا، الكاميرون- غانا- بنين".

يُذكر أن المنتخب المصري يلعب اليوم الأربعاء، ثاني مباريات المجموعة الأولى مع الكونغو، في الـ10 مساءً.