نبيل الحلفاوي يتوقع الصاعدين في أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يتوقع بها الفرق المتأهلة لدور الـ16.
وكتب الحلفاوي: "توقعاتي للصاعدين إلى دور الـ16 بلا ترتيب، مصر-أوغندا، نيجيريا- غينيا- مدغشقر، كوت ديفوار- المغرب- جنوب أفريقيا، السنغال- الجزائر،
مالي- تونس- أنجولا، الكاميرون- غانا- بنين".
يُذكر أن المنتخب المصري يلعب اليوم الأربعاء، ثاني مباريات المجموعة الأولى مع الكونغو، في الـ10 مساءً.
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