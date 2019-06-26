نانسي عجرم تحمل ابنتها ورنا سماحة في حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد –محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحمل ابنتها الثالثة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر حسابها "إنستجرام"، ظهرت فيها في لقطة رومانسية مع زوجها خلال قضائهما وقتا ممتعا وسط الثلوج.

أمينة

نشرت المطربة أمينة صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان منقوش بالورود.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة.

مايا دياب

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نشرت المطربة مايا دياب صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، وهي تخبئ نصف وجهها بشعرها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها برفقتها الفنانة هند صبري وظهر الثاني بالأبيض وأسود.

أسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلال كاجوال مميزة، نالت اعجاب الجمهور.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة رشيقة مرتدية ملابس كاجوال، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

رنا سماحة

نشرت المطربة رنا سماحة صورة جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة خلال تواجدها بالساحل الشمالي.