"بفستان قصير وتاتو على ظهرها".. أول جلسة تصوير لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الكويتي محمد يوسف. ونشر يوسف الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة وارتدت فستانا قصيرا، وعلى ظهرها تاتو "عين باكية". يذكر أن هيفاء وهبي، ظهرت كضيفة شرف في المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان المنقضي، وهو من بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.

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