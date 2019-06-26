"ماتت بالتيفود وجسدت دور زوجة أبيها".. ما لا تعرفه عن إحسان الجزايرلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة إحسان الجزايرلي، التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1905، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات قد لا تعرفونها عن إحسان الجزايريلي:

- هي ابنة الفنان الكبير فوزي الجزايرلي.

- شقيقها الفنان فؤاد الجزايرلي والذي شغل لفترة منصب نقيب السينمائيين.

- كون فوزي الجزايرلي فرقة مسرحية مع ابنته إحسان وابنه فؤاد.

- كانت على خصومة مع الفنانة ماري منيب، بسبب إنها مرضت في أحد الأيام، فشاركت ماري منيب بدلا منها في المسرحية، التي كانت تقدمها، إنقاذا للموقف، وهو ما أثار غيرة إحسان الجزايرلي خاصة بعد اﻹشادة الكبيرة التي نالتها ماري.

Advertisements

- شاركت في أول أعمالها السينمائية، وكان عمرها 29 عاما، من خلال فيلم "المندوبان" مع والدها في دور زوجته، من خلال شخصية "أم أحمد"، وقدمت هذا الدور مع والدها في الكثير من أعمالها.

- بلغ عدد أعمالها الفنية 15 عملا سينمائيا، كان آخرها فيلم "ابن الصحراء" قبل وفاتها بعام.

- تزوجت "إحسان" من الفنان محمد الديب في عام 1938.

- توفيت إحسان الجزايرلي في عام 1943، بعد إصابتها بمرض التيفود.

- اعتزل والدها العمل الفني بعد وفاتها، وكل الأعمال التي عُرضت له بعد وفاتها هي أفلام كان منتهي من تصويرها من قبل.