فيديو| الجسمي يغني "يا أغلى اسم في الوجود" وهيدي كرم تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هيدي كرم مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من حفل غنائي للفنان حسين الجسمي في مصر، ويغني "يا أغلى اسم في الوجود". وعلقت هيدي على الفيديو: "بحبك يا بلدي بحبك يا مصر، الله عليك يا حسين يا جسمي، وأنت بتغني السهل الممتنع، يسلم صوتك". ويستعد الجسمي لإحياء حفل غنائي 29 يونيو الجاري، في مدينة الرباط بالمغرب في حفل ختام مهرجان موازين 2019.

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