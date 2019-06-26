صلاح عبدالله يطلب الدعاء للمخرج محمد النجار.. وسيمون تصفه بـ"الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان صلاح عبدالله جمهوره بالدعاء للمخرج الراحل محمد النجار، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ65 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب عبدالله تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "في رعاية الله يا محمد ورحمته يا حبيب الكل، يا نجرو ياغالي، أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ محمد النجار".

كما نعت الفنانة سيمون المخرج الكبير محمد النجار، وكتبت تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر: "البقاء لله مخرج فيلم الهجامة.. الأستاذ محمد النجار الجميل".

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يذكر أن فيلم الهجامة بطولة ليلى علوي وهشام سليم وسيمون وحسن حسني، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد النجارعام 1992.

ولمحمد النجار العديد من الأعمال السينمائية التليفزيونية كان أولها مع الراحل نور الشريف من خلال فيلم زمن حاتم زهران والصرخة، وقدم العديد من الأفلام الكوميدية مع الجيل الحالي مثل أفلام ميدو مشاكل، وعوكل، وصعيدي رايح جاي، وكان آخر أعماله مسلسل الدخول في الممنوع.