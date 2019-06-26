بالفيديو: بعد احتراق بيتها القديم في الرياض.. ريماس منصور توقع عقد منزلها الجديد

شاركت الفنانة ريماس منصور متابعيها بمقطع فيديو لبيتها الجديد بعد احتراق بيتها القديم، وبدت ريماس في غاية السعادة والفرح بتوقيعها لعقد البيت الجديد، متمنية أن يجلب لها البيت الجديد الخير والبركة.

وقالت ريماس منصور: “والحمد لله رب العالمين وقعت عقد البيت الجديد، ألف مبروك علي، مستانسة مرة مستناسة الحمدلله، الله يجعل ه البيت خير وبركة علي يا رب إن شاء الله”.

وظهرت ريماس منصور في مقطع الفيديو وهي تدخل بيتها الجديد قائلة: “خشي برجلك اليمين يا ريماس، الحمد لله وصلت البيت الجديد، ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله صار من نصيبي”.

هذا وسبق وأن تعرض بيت ريماس منصور القديم لحريق، نتج عنه تضرر مقتنيات البيت الواقع في حي الورود بالعاصمة الرياض.

ونشرت الفنانة ريماس منصور مقطع فيديو عبر موقع إنستغرام قالت فيه إن أضراراً كبيرة لحقت ببيتها جراء نشوب الحريق، فيما أكدت بأنها لم تصب هي أو والدتها بأي أذى نتيجة ذلك.

ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أشخاص يتحدثون بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد كوابل المكيف، فيما رددت الممثلة عبارة “الحمد لله”.

ريماس منصور هي ممثلة يمنية الجنسية من أب يمني وأم سعودية، اشتهرت بعدة تجارب مختلفة في أعمال مثل” “رابح والدكتورة” و”طاش ما طاش”.

وكان آخر أعمالها مشاركتها في المسلسل السعودي “العاصوف 2″، والذي عرض في رمضان 2019.