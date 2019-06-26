شيراز تزيح الستار عن حفل "destination fame"

كشفت النجمة شيراز عن موعد حفل "destination fame"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر إحياءه يوم الأحد الموافق 7 يوليو من الشهر الجاري، في شاطئ "Plage des Rois" بمدينة جبيل بلبنان. من الشهر الجاري، في شاطئ "Plage des Rois" بمدينة جبيل بلبنان. يذكر أن الفنانة شيراز طرحت سابقاً كليب بعنوان "شو بعمل بهالقلب"، و الأغنية من كلمات و ألحان مروان خوري، و توزيع ناصر الأسعد، و الكليب من إخراج وليد ناصيف، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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