شاهد.. فرح يوسف تغني "أخيرًا قالها"

نشرت النجمة فرح يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله وهي تعيد غناء أغنية "أخيراً قالها" للمطرب أحمد المصلاوي.

و علقت الفنانة فرح عليه كاتبة: "القصة كالتالي:عندي أصدقاء أربعة شباب و صبية جمعتنا الموسيقى و المحبة و الانتماء

لبلدنا الغالية سورية كيف ماقعدنا بتكون الموسيقى هيي الحديث وهيي الوقت اللي منقضيه سوا هاد الفيديو نزلتو متل ماهو قصداً أملاً تقدرو تشاركونا اللحظة الحلوة و تستمتعو بالموسيقى متل مانحنا منحس ومنستمتع فيها أخيراً قالهامع أسامة و نور".

وأغنية "أخيراً قالها" من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، و توزيع طوني حداد، وتم تصويرها فيديو كليب و هو من إخراج إيهاب الراشد، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

يذكر أن الفنانة فرح يوسف طرحت سابقاً أغينة بعنوان "بليز" و هي من كلمات بندر بلحمر، و ألحان أحمد سامي، و توزيع جورج يعقوب.