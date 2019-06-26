شاهد.. فرح يوسف تغني "أخيرًا قالها"

نشرت النجمة فرح يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله وهي تعيد غناء أغنية "أخيراً قالها" للمطرب أحمد المصلاوي.
و علقت الفنانة فرح عليه كاتبة: "القصة كالتالي:عندي أصدقاء أربعة شباب و صبية جمعتنا الموسيقى و المحبة و الانتماءلبلدنا الغالية سورية كيف ماقعدنا بتكون الموسيقى هيي الحديث وهيي الوقت اللي منقضيه سوا هاد الفيديو نزلتو متل ماهو قصداً أملاً تقدرو تشاركونا اللحظة الحلوة و تستمتعو بالموسيقى متل مانحنا منحس ومنستمتع فيها أخيراً قالها
وأغنية "أخيراً قالها" من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، و توزيع طوني حداد، وتم تصويرها فيديو كليب و هو من إخراج إيهاب الراشد، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.
يذكر أن الفنانة فرح يوسف طرحت سابقاً أغينة بعنوان "بليز" و هي من كلمات بندر بلحمر، و ألحان أحمد سامي، و توزيع جورج يعقوب.
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