ريهانا تستعينُ بعارضات ممتلئات وتحصدُ ثناء متابعيها.. شاهدي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سارت النجمة العالمية ريهانا، على خطى علامة الملابس الرياضية الشهيرة نايكي، باستعانتها بعارضات ممتلئات في المتجر المؤقت الذي تعرض به منتجات علامتها Fenty في نيويورك، وهو ما جعل الجماهير تُثني عليها لإعطائها الأولوية للشمولية مرة أخرى.
وقدَّمت ريهانا (31 عامًا) في ذلك المتجر الواقع في منطقة ويبستر السكنية، والذي سيستمر حتى الـ 30 من يونيو، مجموعةً من الفساتين وقطع التريكو المنفصلة على عارضات بأشكال ومقاسات مختلفة، وذلك في خطوة نادرًا ما تحدث في عالم الموضة العصرية.
ونشر مسؤولو الدعاية الإلكترونية للعلامة بعض الصور لملابس تشكيلة ريهانا الجديدة عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء، وسرعان ما لاحظ المتابعون استعانة ريهانا بعارضات ممتلئات، وهو ما أثنت عليه السيدات اللاتي أكدن أن هذه هي أول مرة يشعرن فيها بتمثيل أجسادهن.
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