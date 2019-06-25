منى زكي بكت وسمية الخشاب تمنت دورا في الفيلم وجميع أبطاله حصلوا على جوائز.. ما لا تعرفه عن "سهر الليالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المؤلف تامر حبيب، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة لأفيش فيلمه الشهير "سهر الليالي"، الذي عرض عام 2003، وعلق: "زي النهاردة من 16 سنة، كانت أول ليلة عرض، ياااااه يا سهر الليالي"

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن "سهر الليالي"

- تمنت الفنانتان سمية الخشاب وغادة عادل لعب دور منى زكي في الفيلم، وهذا وفقا لتصريحهما في برنامج "السهرة تحلي" مع الفنان مدحت صالح.

- قالت الفنانة منى زكي إنها تمنت لو جسدت دور حنان ترك، لأن الدور كان صعب جدا.

- كشفت الفنانة إسعاد يونس، منتجة الفيلم، عن أن نجاح فيلم "ميدو مشاكل"، ساهم في نجاح "سهر الليالي"، إذ دخل الكثير من الجمهور الفيلم بعد تعلقهم بأحمد حلمي "ميدو مشاكل".

- أوضحت الفنانة منى زكي، في تصريحات سابقة لها، أنها بكت في العرض الخاص للفيلم.

- قالت الفنانة داليا البحيري في برنامج "فرصة سعيدة" الذي عُرض على قناة دريم من تقديم الفنان شريف منير، أن دور منى زكي وجيهان فاضل في فيلم "سهر الليالي" من أفضل الأدوار التي شاهدتها في السينما.

- في برنامج "شيخ الحارة" قالت الفنانة علا غانم إن "سهر الليالي" فيلم صادم وجريء ولم يتم تقديمه من قبل، وأن مشاهدها في الفيلم ليست إغراء وإنما مشاهد حب.

- قالت الفنانة حنان ترك في برنامج "فرصة سعيدة" من تقديم الفنان شريف منير، إن سهر الليالي أول فيلم يحصل على 8 جوائز لجميع أبطاله، وسيظل في مكانة خاصة لجميع المشاركين فيه.

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- صرحت الفنانة إنتصار أنها حصدت جوائز عن دورها في فيلم "سهر الليالي" أكثر من كل أبطال الفيلم، رغم ظهورها في مشهد صغير.

داليا البحيري

علا غانم مع شيخ الحارة

منى زكي تتحدث عن سهر الليالي - مع مدحت صالح

حنان ترك