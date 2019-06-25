ريهام عبدالغفور مع الطفل ياسين: "أنا فخورة بيك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بالطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت ريهام وياسين في الصورة في أثناء تكريمهما بحزب الوفد منذ أيام عن مسلسل "زي الشمس"، وعلقت ريهام على الصورة: " ياسين حبيبي بحبك، وأنا فخورة بيك".
ومسلسل "زي الشمس" عُرض في رمضان الماضي على قناة mbc مصر، بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وعمر السعيد، وسوسن بدر، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.
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