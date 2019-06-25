احتفالا بمرور 16 عاما.. منى زكي تستعيد ذكريات فيلم "سهر الليالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة مني زكي بمرور 16 عاما على فيلمها "سهر الليالي"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وقت عرضه. وكتبت منى تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "أحلى أيام". فيلم "سهر الليالي" تم إنتاجه عام 2003 بطولة فتحي عبدالوهاب، أحمد حلمي، خالد أبو النجا، شريف منير، منى زكي، جيهان فاضل، وحنان ترك، وتأليف تامر حبيب وأخرجه هاني خليفة.

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