بكلمات مؤثرة.. نهال عنبر تتذكر محمد النجار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للمخرج الكبير محمد النجار، لتنعيه بها.
وكتبت نهال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواه الجنة، وارحمه واغفرله يا أرحم الراحمين، يا أستاذ يا عظيم من أحلى الأعمال اللي اشتغلتها معاك، كنت دايما تشجعني ووقفت جنبي الله يرحمك".
وتوفى النجار، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد السلام في مدينة نصر، عقب صلاة المغرب.
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