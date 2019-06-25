مدحت العدل ينعى المخرج محمد النجار.. بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المنتج والسيناريست مدحت العدل، المخرج محمد النجار، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم عن عمر يناهز الـ65 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب العدل تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "البقاء لله في المخرج الكبير محمد النجار، رحمه الله رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولمحمد النجار العديد من الأعمال السينمائية التليفزيونية كان أولها مع الراحل نور الشريف من خلال فيلم زمن حاتم زهران والصرخة، وقدم العديد من الأفلام الكوميدية مع الجيل الحالي مثل أفلام ميدو مشاكل، وعوكل، صعيدي رايح جاي، وكان آخر أعماله مسلسل الدخول في الممنوع.