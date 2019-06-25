رنا سماحة: "مفاجأة قريبا مع محمد الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة: كشفت الفنانة رنا سماحة عن عمل فني جديد يجمعها مع الشاعر والملحن محمد رفاعي. وكتبت رنا تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "قريبا، مفاجأة مهمة مع الشاعر والملحن الكبير محمد رفاعي ". يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية باللهجة المغربية "ها هانت"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

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