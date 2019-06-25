صالح الراشد يكشف حقيقة لون عينيه والعدسات اللاصقة بهذه الصورة

تعرض الإعلامي الكويتي ​صالح الراشد​ كثيراً من قبل النجوم ومواقع التواصل الاجتماعي للتنمر بسبب لون عينيه من خلال ظهوره في الكثير من البرامج مؤكداً هو مراراً أنه لون عينيه الحقيقي وليست عدسات لاصقة كما يدعي الكثيرين.

للمرة الأولى خرج الإعلامي صالح الراشد عن صمته وكشف لون عينيه الحقيقي من خلال صورة له من مرحلة طفولته مع النجم الكويتي طارق العلي والنجمة الكويتية زهرة الخرجي أكد من خلالها أن لون عينيه الحقيقي هو الأزرق ولا عدسات لاصقة يرتديها كما يدعي المعظم.

أرفق الإعلامي صالح الراشد صورته على انستقرام بتعليق واضح وصريح قال فيه:”هذه الصوره لقيتها بين صوري وأنا صغير وحبيت أشارككم فيها، هالصورة سنة 1995 يعني كان عمري 7 سنوات مع الفنانة الكبيرة زهره الخرجي، والنجم الكبير طارق العلي وكنت رايح لهم في العيد مسرحية ليلى والغابه”.

وأضاف: “صالح الراشد وعلى فكرة مع أني ما أحب أعلق على هالموضوع لأنه تافه بس ترا من وأنا صغير ما في أحد يشوفني إذا ما قالي ما شاء الله على عيوني، في كل المناسبات (اصبر على كيد الحسود فصبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله) ومتأكد كلكم سويتوا زوووووم”.

وتابع: “هالكلام موجه حق اللي عارفين نفسهم، وعلى فكرة لي لقاء في تلفزيون الكويت سنة 1999 بوزارة الإعلام وقدمت يوم واحد بس عالهوا والسبب أن الكل تكلم عن هالطفل واهلي ما خلوني اكمل خوفا علي، تقدرون تدورونه وتشوفونه إذا حبيتوا مدام الموضوع وايد شاغلك”.