ياسمين نيار تقاضي محمد السبكي لإثبات زواجهما

كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار انها بصدد اللجوء الى القضاء المصري لإثبات زواجها من المنتج السينمائي محمد السبكي الذي ارتبطت به لفترة من الزمن قبل ان تنتقل من القاهرة الى مقر إقامتها في العاصمة السويسرية جنيف بعد سلسلة من المشاكل الزوجية.

وأشارت “نيار” الى انها تمتلك كل الدلائل والتسجيلات التي تؤكد زواجها الرسمي بحضور الشهود وبعضهم من الشخصيات النافذة في مصر.

وقالت النجمة الجزائرية شعرت بنوايا الغدر تدور من حولي فقررت ان احصن زواجي بالإثباتات التي ممكن ان تحميني خصوصاً بعد ان اجبرني السبكي على الاجهاض اثر الحمل منه, واصبحت اشكك بشرعية الزواج وامكانية الاستعانة بأشخاص “كومبارس” للقيام بدور المأذون والشهود بغية الاحتيال والمراوغة.

وتابعت ياسمين نيار لدى كامل الاثباتات وتذاكر السفر والتسجيلات الصوتية والرسائل والفيديوهات التي قررت اللجوء اليها في حال كان السبكي قد نصب لي فخاً, وبالفعل كان الفخ بانتظاري لأنني احترمته وقدرته وكنت أمينة خلال وجودي في منزله أي فترة زواجنا وربما شعر ان مكافأتي على الاخلاص يجب ان تكون بالغدر والخيانة وهكذا فعل مع الاسف.

وأضحت النجمة الجزائرية ان قرارها باللجوء الى القضاء المصري هو لإثبات الزواج من محمد السبكي وان معركتها بدأت بالفعل معه بالتعاون مع فريق من رجال القانون المصريين والسويسريين وقالت: لن أتأخر عن الحصول على حقوقي انا وطفلي الذي اجبرني على اجهاضه.

واختتمت “نيار”: أعلم بشكل مسبق كيف ستكون ردة فعله وهو سيعمل على تكذيب مسألة الزواج لذا ستكون أخباري مرفقة بتسجيلات صوتية له للتأكيد ان ما اقوله ليس كذباً ولا وسيلة للفت الانتباه لأنني اساساً لست بحاجة لمثل هذه الاساليب السطحية.