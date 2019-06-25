رغم رحيلها.. ويتني هيوستن تحيى ذكرى مايكل جاكسون

أحيت الصفحة الرسمية للنجمة العالمية ويتني هيوستن بموقع التواصل الإجتماعي، الذكرى العاشرة لوفاة ملك البوب مايكل جاسكون، حيث نشرت صورة تجمع الفنانة الراحلة بملك البوب. و علقت إدارة الصفحة على الصورة كاتبة" ذكرى مايكل". الصورة كاتبة" ذكرى مايكل". يذكر أن الفنانة العالمية ويتني هيوستن طرحت سابقاً كليب بعنوان "I Believe In You And Me"، كما كسر الكليب Advertisements حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن الفنان العالمي مايكل جاكسون طرح سابقاً كليب بعنوان "You Rock My World"، كما كسر الكليب حاجز الـ 146 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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