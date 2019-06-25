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بعد تغير ملامحه.. باسم ياخور ينشر صورة مع ابنه

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نشر النجم باسم ياخور صورة تجمعه مع نجله "إبراهيم روي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و قد تغيرت ملامح إبراهيم ياخور.

 

وعلق الفنان باسم ياخور على الصورة كاتباً: "هصفور بالايد احسن من عالشجرة".

 

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يذكر أن الفنان باسم ياخور شارك مؤخراً في مسلسل "حرملك" و هو من تأليف سليمان عبد العزيز،

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وإخراج تامر إسحاق، وبطولة كل من درة، جمال سليمان، باسل خياط، سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، نادين حمصى، هبة نور، عامر العلى، ليليا الأطرش، باسل الزارو، ميريانا معلولى، نبيل عيسى، ساندى، إنجى مراد، بلال مارتينى.

 

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