نشر النجم باسم ياخور صورة تجمعه مع نجله "إبراهيم روي"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و قد تغيرت ملامح إبراهيم ياخور.
وعلق الفنان باسم ياخور على الصورة كاتباً: "هصفور بالايد احسن من عالشجرة".
يذكر أن الفنان باسم ياخور شارك مؤخراً في مسلسل "حرملك" و هو من تأليف سليمان عبد العزيز،
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغير ملامحه.. باسم ياخور ينشر صورة مع ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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