بعد نجاح "أوبرا مصر الطريق" .. ليلى علوي توجه رسالة لجمهورها

وجهت النجمة ليلى علوي رسالة لجمهورها، حيث طرحت صور احتفالية "أوبرا مصر الطريق" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

و علقت كاتبة: "كانت ليلة مميزة واحتفالا راقيا والعرض الأوبرالي "أوبرا مصر الطريق" والموسيقى أكثر من رائعة واختيار شخصية السيدة العذراء مريم كان مناسبا جدا كما أبدعت الوزيرة إيناس عبد الدايم بأدائها المتميز في عزف الفلوت، وكلمة الرئيس

السيسي اللي نقلها وزير الآثار الدكتور خالد العناني كانت محمسة ومطمئنة، إن آثارنا وتاريخنا في أيادي أمينة، وختم الكلام قداسة البابا تواضروس الثانى، بكلمة فيها محبة للوطن وسلام للوطن لجميع الأديان، وبشكر الراعي السيد منير غبور على الاحتفالية وأتمنى العالم كله يحتفل بيها وتكون عيد قومي مشعيد ديني".

وقدمت دار الأوبرا أمس بمسرح مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس احتفالية بعنوان "أوبرا مصر الطريق"، وذلك بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر .

و حضر الاحتفالية قداسة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، و عدد من الوزراء و الشخصيات العامة.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تستعد لطرح فيلم "التاريخ السري لكوثر" و هو بطولة كل من زينة، محسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حتام، ومن تأليف و أخراج محمد أمين.

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