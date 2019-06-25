بالفيديو.. مزيكا تطرح أحدث كليبات محمود صابر

طرحت شركة مزيكا أحدث كليبات النجم محمود صابر بعنوان "ملوك إفريقيا"، بمناسة كأس الأمم الإفريقية، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و ألحان محمود صابر، و توزيع محمد سواح.

يذكر أن قناة مزيكا طرحت منذ قليل أغنية بعنوان "ابو صلاح بالصعيدي" للفنان محمود صابر، و هي من كلماته و ألحانه، و توزيع محمد سواح، وذلك لتشجيع فخر العرب محمد صلاح.