المهن الموسيقية: شيرين أخطأت أكثر من مرة.. ولا يوجد مقارنة بينها وبين ميريام فارس

أكد المكتب الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة دائما ما يتحمل جميع مسئولياته تحت مظلّة القانون، مشيرًا إلى أنه استطاع خلال السنوات الأربعة المنقضية تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة، والتي قفزت بالعمل النقابي إداريا وماليا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح بيان اليوم، الثلاثاء، أن نقابة المهن الموسيقية على موقف المجلس العادل تجاه كل القضايا والمواقف التي يتصدى لها بدافع من الضمير الإنساني والوطني حفاظا على قيم المجتمع ورسالة الفن.
وفي هذا الصدد، تابع المكتب الإعلامي ما أثير على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول موقف النقابة من المطربة اللبنانية ميريام فارس وتصريحاتها التي أساءت فيها التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدون، وهم لهم كل التقدير والاحترام لدى مجلس النقابة كافة.
وقامت الفنانة من تلقاء نفسها بعد ساعات قليلة من مؤتمرها الصحفي محل اللغط بالاتصال تليفونيا بالفنان الكبير هاني شاكر،نقيب الموسيقيين المصريين أعربت خلاله عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية، مؤكدة اعتذارها للشعب المصري كله عن تعبيرها وسوء فهم كلماتها، وقامت أيضا بنشر بيانها الصحفي الذي تؤكد فيه نفس المعنى، وفي اليوم نفسه قامت بإرسال فيديو مصور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته الكثير من الصحافة المصرية والعربية ومواقعها الصحفية تقدم فيه اعتذارها الصريح والواضح عما بدر منها وسوء الفهم الحادث، على الرغم من أنها ليست عضوا بالنقابة المصرية.
وذكر أنه لا مجال مطلقا لما أثير في محاولة لاستدراج النقابة لمعركة أخرى غير موجودة ومقارنة هذا الموقف مع مواقف أخرى تختلف تمامًا من حيث الشكل والمحتوى والقضية نفسها، حيث ذهب البعض إلى التلويح بموقف النقابة من المطربة شيرين (وهي عضوة نقابية)
وتابع البيان: "بعد وقت طويل أرسلت بيانا مكتوبا بصيغة لم تكن مرضية ومع ذلك حرصا من النقابة على صورتها وموهبتها تم التغاضي عن قرار وقفها وإلغائه، هذا هو الفارق بين الموقفين، شيرين موهبة مصرية نعتز بها وتسأل هي وزوجها الفنان حسام حبيب عن موقف النقيب معها بشكل شخصي، وذلك غلقا لباب المهاترات والاصطياد في المياه العكرة".
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