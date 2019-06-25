نصيحة محمد عبد العزيز لمحمد سعد بعد فشل فيلمه الأخير

وجه المخرج محمد عبد العزيز نصيحة إلى الفنان محمد سعد الذى فشل فيلمه الأخير"محمد حسين" ولم يحقق النجاح المرجو منه وتذيل قائمة إيرادات موسم عيد الفطر.
وقال محمد عبد العزيز في تصريحات صحفية : لابد أن يغير محمد سعد وجهته والأفضل له أنيعود إلى البطولة الجماعية ويتخلي قليلا عن البطولة المطلقة لأن الجمهور أصبح لديه حالة تشبع من أفلامه.
وأضاف عبد العزيز : محمد سعد استنفذ كل رصيده لدى الجمهور بسبب تكرار شخصياته في الأعمال
يذكر أن فيلم محمد سعد يشارك في بطولته فريال يوسف ومي سليم و تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول شاب يرسم على ظهره لوحة ويقرر البعض بيعها.
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