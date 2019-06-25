منة عرفة بطلة فيلم الرعب المصري 666

تعمل الفنانة الشابة منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.
الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيموأحمد عاشور ومحمد سمير وهو تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.
ومن ناحية أخرى، تواصل منة بروفات العرض
ويشارك في بطولة جوازة مرتاحة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل وتأليف أحمد الملواني واخراج محمد جبر ومن إنتاج حسام الشاذلي.
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