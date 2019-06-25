بالفيديو.. لميس سلطان تصف الأنثى العاشقة فى أغنيتها "ايه وربي"

أطلقت الصوت الواعد الفنانة لميس سلطان، أغنية جديدة حملت عنوان "ايه وربي" متعاونة بها من ناحية الكلمات مع الشاعر "برق" ومن ألحان وتوزيع موسيقي للمايسترو حاتم منصور، ومن إنتاج وتوزيع "ريڤ ليجر"Rêve Leisure للإنتاج الفني والموسيقي والتي ستقوم بادارة أعمالها وجميع إنتاجاتها الغنائية.
وطرحت "سلطان" أغنيتها الجديدة "ايه وربي" من خلال قناة "تيونز" في موقع "اليوتيوب" راسمة لنفسها خط فني يليق بصوتها وإحساسها الذي أثنى عليه الكثير منصناّع الأغنية الخليجية والعربية، لتؤكد سعادتها بخطواتها الإحترافية الجديدة التي تقوم بها تحت إدارة أعمالها الجديدة "ريڤ ليجر" حيث قالت: "سعيدة أولاً بإطلاقي أغنية بهذا المستوى الفني العال، والحمد لله كسبت بصوتي ثقة شركة ريڤ ليجر الذين آمنوا بموهبتي ووضعوا لي خطة إنتاجية وإعلامية سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتقديم أعمال تليق بمستوى المستمع من
وقد قام بعملية المكس والماستر محمد عصمت، وسجلتها في ستوديوهات دبي بدولة الإمارات وستوديوهات تركيا، وقامت بتصوير فيديو كليب خاص لطرح الأغنية عبر "اليوتيوب" متعاونه في تصويرها مع إبراهيم الحديثي لتتم عملية المونتاج والغرافيك مع محمود الحسن.
هذا وستقوم لميس بإجراء مجموعة من اللقاءات الصحافية والإعلامية خلال الفترة القادمة مع إستعدادها لطرح المزيد من الأعمال الغنائية ومنها ستُعد أغنيات بنظام الحفلات الغنائية التي ستقوم بتسجيلها خلال الأيام المقبلة في دبي.
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