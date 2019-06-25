راغب علامة وطوني قطان يتألقان في سان خوسيه

أحيا السوبر ستار راغب علامة، حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان، في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في فندق فيرمونت، وذلك ضمن جولة أمريكية يقوم بها كل من الفنانان على حدى.

وتوجه علامة الى لاس فيجاس بعد الحفل مباشرة، حيث أحيا حفلاً هناك ضمن جولته الأمريكية لعام 2019، كما وسيتوجه الأسبوع المقبل لإحياء حفل في ولاية نيوجيرسي.

اما طوني قطان والذي بدأ جولته

الأمريكية بمجموعة من الحفلات في ديترويت وشيكاجو ونيوجيرسي، بالإضافة الى سان خوسيه وسان فرانسيسكو، يتوجه الأسبوع المقبل الى لوس انجلوس واريزونا و يختم جولته الأمريكية بحفل في مدينة هيوستن في ولاية تيكساس، وذلك بالتعاون مع شركة بيترا ايفينتس لمتعهد الحفلات إبراهيم كرادشة.