كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة طرح السلسلة الوثائقية "هيا شباب" مدبلجة على منصة اليوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتناول الحلقات الدرامية "هيا شباب" التي انتجتها شركتى "قناة جريت وال إليت (سور الصين العظيم)، وشركة الصين للاتصالات الدولية المحدودة" قصص مفعمة بالحياة تروي جهود الشباب الصيني المعاصر الذي كان كل فرد منه يتسم بالتمثيلية والنموذجية والإنفراد من أجل خلق وإدراك قيمة الذات.

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وتحتوي سلسلة "هيا شباب" علي 7 قصص وهم: "فتاة فوق جبل الثلج"، و"سماء تحت الأرض"، و"سائرة تحت السماء المرصعة بالنجوم"، و"الأخت لين في حلبة المصارعة"، و"شباب جديد في عصر ما بعد الراديو"، و"أيام فوق السحاب"، و"سرعة الحنان".

في الموسم الأول من هيا شباب بداية من ٤ مايو ٢٠١٩ اتخذ دور الريادة وعرض على قناة روائع سور الصين (Great Wall Boutique Channel) للبث الخارجي، وفي الوقت نفسه عرض على تطبيق روائع سور الصين (the Great Wall Boutique APP)، وقناة روائع سور الصين على اليوتيوب (Great Wall Boutique Channel).