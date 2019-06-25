متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما تميّزت النجمة عفاف شعيب بأداء أهمّ الشخصيات بخاصة ذلك الدور الذي جسدت فيه دور شقيقة رأفت الهجان.
وبالرغم من قلّة الأدوار، لا تزال شعيب تحافظ على تألقها واختياراتها، معتبرةً أن جمالية النص الأهم دائمًا.
الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع عفاف شعيب، إذْ تحدّثت عن واقع الدراما اليوم، متطرقةً الى البرامج التي تُعرض خلال شهر رمضان، وحياة الفنان الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر عفاف شعيب عن برامج رمضانية: "ما في داعي العالم يشوف فضايحنا"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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