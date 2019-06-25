تجديد منزل الأمير هاري وميغان ماركل بسعر خيالي!

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قصر بكنغهام البريطاني أن تكلفة تجديد منزل الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث وزوجته ميغان ماركل الجديد بلغت 3 مليون دولار أميركي. وغطى المبلغ تكلفة تحويل كوخ فروغمور إلى مسكن واحد وتمّ أخذ المبلغ من المخصصات السنوية للعائلة والممولة من دافعي الضريبة بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات. وغطّت منحة دافعي الضرائب التكلفة الأساسية للمطابخ ودورات المياه والأرضيات فيما كانت تتولى الأسرة الملكية النفقات الأخرى مثل الستائر والتجهيزات. وأصبح كوخ فروغمور مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

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