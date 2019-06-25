بعد “صاحب المقام”.. آسر ياسين يستعد لـ”الشايب”

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان آسر ياسين للبدء في التحضير لفيلمه الجديد “الشايب”، الذي تعاقد عليه خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يخرجه حسين المنباوي، وذلك رغم انشغاله بتصوير أحدث أعماله السينمائية “صاحب المقام”، مع النجمة يسرا.
وشارك مؤلف العمل صلاح الجهيني جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بصورة ظهر من خلالها بجانب حسين المنباوي وآسر ياسين وعدد من صناع الفيلم، وذلك خلال إحدى جلسات العمل، وعلق “الجهيني” على الصورة التي نشرها وقال: “فيلم الشايب آسر ياسين، حسين المنباوي، عمر العريان، محمد نصار، صلاح الجهيني.. قريبًا”.
يشار إلى أن آسر ياسين، يواصل حاليا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “صاحب المقام”، الذي يشارك في بطولته بجانب أمينه خليل وبيومي فؤاد وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
وكان آخر أعمال آسر ياسين، فيلم “تراب الماس” مع منة شلبي وإياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
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