باميلا أندرسون تعلن انفصالها عن عادل رامي بطريقة مهينة

متابعة بتجــــــــــرد: شنت عارضة الأزياء والممثلة، “باميلا أندرسون”، هجوماً عنيفا على صديقها الذي دخل معها في علاقة رومانسية منذ عامين، وهو لاعب كرة القدم الفرنسي من أصول مغربية عادل رامي.

واتهمت “باميلا”، 51 عاما، عبر صفحتها على “إنستقرام” الرياضي ذو الـ33 عاما، بخداعها، قبل أن تهينه بقولها: “وحش كذاب، خدعني طيلة عامين”، وبجانب هذا رمز تعبيري لقلب مكسور، إلى جانب صورة بالأبيض والأسود للزوجين، معلقة: “من الصعب أن أتقبل أن آخر سنتين من حياتي كانت كذبة كبيرة، خُدعت لأعتقد أني في قصة حب كبيرة”.

ثم فسرت ذلك بقولها: “أشعر أني مدمرة بعد أن علمت أنه يعيش حياة أخرى، سبق وأن أخبرني عن لاعبين آخرين لديهم صديقات يعبثوا معهن رغم زواجهم، ودعاهم بالوحوش، لكن هو كان أسوأ، كيف أمكنه السيطرة على قلبين والتحكم بعقلي امرأتين بهذا الشكل؟ أنا متأكدة بوجود أخريات”.

واختتمت: “كيف يمكن أن أكون ساعدت كثيرا من الناس، ولم أكن حكيمة بما فيه الكفاية لمساعدة نفسي؟”.

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ويلعب “عادل” حاليا لصالح الدوري الفرنسي الممتاز، في نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، منذ 2015، في مركز قلب الدفاع، ولم يرو جانبه من الحكاية بعد، وكانت آخر صورة له مع “باميلا” في 9 يونيو، أثناء نزهتمها معاً في ماليبو، كاليفورنيا، ويأتي ذلك بعد عودتهما لبعض بعد 6 أشهر من الانفصال.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، كان أُشيع خطبة الاثنين في يوليو 2018، بعد رؤية “باميلا” ترتدي خاتم كارتير بانثر من الألماس المتلألئ، يُقال إنها تلقته من “عادل”، لكنهما نفيا الشائعات، وأثنى لاعب كرة القدم أثناء ذلك على حبيبته التي انتقلت إلى بلد آخر لتكون جواره قائلا: “إنها رائعة وتهتم بي كثيرا”.

واعترفت الممثلة في لقاءات سابقة لها أنها لا تزال تحلم بالاستقرار والزواج مرة أخرى، وهي أم لولدين، “برندون”، 22 عاما، و”ديلان”، 21 عاما، وكانت متزوجة من “موتلي كرو”، و”تومي لي” و”كيد روك” و”ريك سالومون”، وكانت في علاقة رومانسية مع مؤسس ويكيليكس، “جوليان أسانج”.