محمد عدوية لـ جمهوره: عايش والسلام قريبا

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك المطرب محمد عدوية ، نجل النجم الكبير أحمد عدوية، جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، بمقطع مصغر من أغنيته الجديد “عايش والسلام” والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعلق محمد عدوية على الأغنية التي تقوم كلماتها “أنا عايش والسلام وبصحي زي مانام، لا حاسس بحاجة حلوة ولا حاسب الأيام”، وقال “عايش والسلام قريبا”، وأشاد الكثيرون من محبي محمد عدوية بالأغنية وأكدوا على انتظارهم للأغنية كاملة.

يشار إلى أن عدوية طرح أحدث ألبوماته الغنائية، الذي يحمل اسم “سكوت خلاص”، وقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني والألحان والتوزيعات المتنوعة، بعد غياب دام ما يقرب من 8 سنوات.

كما صور عدوية الصغير أيضا، خلال الفترة الماضية، أغنية “سكوت خلاص” بطريقة الفيديو كليب، وحققت نسب مشاهدة كبيرة، وأشاد الكثير من نجوم الطرب والموسيقى في مصر بها وبالألبوم الجديد.