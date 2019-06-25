محمد عساف وموازين.. الحضور الثاني

شارك المطرب الفلسطيني محمد عساف للمرة الثانية في مهرجان "موازين إيقاعات العالم" بحفل جماهيري كبير في الحدث الموسيقي الذي يعد الأضخم بالمغرب، ويجمع فنانين من الشرق والغرب سنويا.

وفاز عساف بالموسم الثاني من البرنامج التلفزيوني لاكتشاف المواهب "أراب آيدول"، عام 2013، لينطلق بعدها بقوة إلى عالم الشهرة، وكان حضوره الأول في "موازين" عام 2014.

وشارك المطرب الفلسطيني (29 عاما) للمرة الثانية في المهرجان، الإثنين، بحفل حضره عشرات الآلاف من المغاربة والعرب على مسرح النهضة المخصص للموسيقى الشرقية.

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وقدم على مدى أكثر من ساعة، في الدورة الـ18 للمهرجان باقة من أغانيه التي أصدرها في ألبومين حتى الآن، إضافة إلى أغانيه الفردية، كما أدى أغاني لمطربين كبار حاليين وراحلين.

وقال عساف، في المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، إنه يحرص في معظم حفلاته على تقديم أغانٍ طربية قديمة لفنانين أثروا فيه وتعلم منهم مثل محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد.

وأوضح أنه يعمل حاليا على مشروع لتجديد أغاني الراحل عبدالحليم حافظ، مشيرا إلى أن المصاعب الرئيسية التي تواجهه بهذا الشأن تتمثل في الحصول على حقوق الأغاني من ورثة العندليب الأسمر.

ويستمر مهرجان "موازين إيقاعات العالم" حتى 29 يونيو/حزيران بمشاركة أسماء بارزة بمجال الغناء والموسيقى منهم الإماراتي حسين الجسمي والفرنسي جوليان كليرك واللبناني وليد توفيق والمغربية زينب أسامة والأردنية ديانا كرزون والمصري محمد محسن.