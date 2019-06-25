القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، وفاة المخرج المصري محمد النجار، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عاماً.



وأشار "زكي"، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن صلاة الجنازة على المخرج الراحل محمد النجار ستقام بعد صلاة المغرب، بتوقيت القاهرة، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، الثلاثاء.

بدأ محمد النجار مشواره الفني مساعد مخرج، وفي عام 1988 أخرج فيلم "زمن حاتم زهران"، وكان بمثابة نقلة في مشواره الفني.

وتخرج "النجار" في المعهد العالي للسينما، ومن أبرز أعماله فيلم "الصرخة"، واختفى لسنوات عن الساحة الفنية بسبب مرضه الشديد.