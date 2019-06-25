دانييلا رحمة تثير الجدل بصورة مع “حبيبها”

بعد أشهر من العمل المتعب والتصوير ليلاً نهارًا لإنجاز أعمال رمضان، اختارت الممثلة دانييلا رحمة أن تأخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن الأضواء والنجومية، وضوضاء العمل وساعات التصوير الطويلة والمرهقة.

فانتقلت “رحمة” الى خارج لبنان لتمضية العطلة مع عائلتها، قبل العودة مجدداً الى البلد والتحضير لأعمال مستقبلية.

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ومن وحي الاجازة، نشرت دانييلا على حسابها عبر موقع “انستغرام” صورة تجمعها بشقيقها، الا أنها أرفقت الصورة بالقول: “حبيبي”.

كلمة “حبيبي” أثارت بلبلة على صفحة دانييلا، خصوصًا من المتابعين الذين لم يدروا أن من في الصورة هو شقيقها، لذا راحت التكهنات والتساؤلات تراودهم عما اذا كان هذا هو حبيب دانييلا رحمة ونصفها الثاني، لتتوضّح الصورة بعد ذلك ويتبيّن أن الشاب هو شقيقها.

يذكر أن دانييلا كانت قد شاركت في بطولة المسلسل الرمضاني “الكاتب” الى جانب باسل خياط وندى ابو فرحات ونخبة من أهم نجوم الفن والتمثيل. المسلسل من تأليف ريم حنا، إخراج رامي حنا وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”.