إنجي المقدم: في "ولد الغلابة" خرجتُ من عباءة الفتاة الأرستقراطية.. وهذا ما قالته عن أحمد...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية إنجي المقدم إنّ دور "صفية" الذي جسّدته في مسلسل "ولد الغلابة" خلال دراما شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، لم تتردد لحظة في قبوله عندما عُرض عليها من البداية.

وأوضحت إنجي في لقاء خاص مع "فوشيا": "كنت أود الخروج من عباءة البنت الأرستقراطية التي تعيش في مستوى اجتماعي جيد، وفور عرض الدور علي رحبت ووافقت على تجسيده".

وتابعت الفنانة المصرية: "فريق عمل المسلسل شجعني أيضًا على قبول الدور، حيث التعاون مع أحمد السقا والمخرج محمد سامي وجميع الأبطال الآخرين، شرف كبير لي وشيء أسعدني للغاية".

وأردفت: "نهاية المسلسل التي قتل فيها عيسي حبيبته من أجل شقيقته صفية، تبدو منطقية لكثيرين، وغير منطقية للبعض، فقناعات الناس مختلفة عن بعضها".

وبسؤالها عن حقيقة كرهها للفنان أحمد السقا كما يتخيّل الجمهور، بعد تجسيده لشخصية "عيسى الغانم" في المسلسل، قالت: "لا طبعًا لا أكرهه بالتأكيد".

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ومن جانب آخر، أشارت المقدم إلى أنها تقضي إجازة الصيف مع أولادها وزوجها، حيث يسافرون إلى الساحل الشمالي للاستمتاع بأجواء البحر.

وعن أعمالها الجديدة، قالت إنجي المقدم إنها تنتظر عرض فيلمها "ليلة رأس السنة" والذي من المقرّر أن يتم طرحه في دور العرض خلال شهر يوليو المقبل، لافتةً إلى أنها لا تعلم ما إذا كان سيُعرض في هذا الموعد أم لا، خاصةً أنه معطل حاليًا لدى الجهات الرقابية.