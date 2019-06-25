متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعاد مسلسل "الهيبة"، اسم الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور، إلى الواجهة مجددًا، بعدما ابتعدت عن الأضواء إثر غيابٍ قصري، كان سببه إنجابها ابنها كريستيانو قبل عامٍ تقريبًا، وتفرغها الأكبر لعائلتها.
لكن نجاح سيرين، لم يتوقّف عند مسلسل "الهيبة" فقط، إذْ علمنا بحسبِ مصادر صحفية، أن سيرين وقعت أيضًا عقدًا جديدًا مع قناة "MBC"، لتتولى مهام برنامجٍ فنيٍ ترفيهي، لا يزال قيد التحضير، وربما يُبصر النور في الخريف المقبل.
يُشار إلى أن "إم بي سي" تعكفُ على تحضيرِ باقةٍ من البرامج المتنوعة حاليًا، ولكنها تتكتّم حول جميع التفاصيل.
هذه التجربة تأتي، بعدما أطلّت سيرين على قناة "الآن" الإماراتية، ببرنامج "بلا حدود"، حيث نقلت يومياتها مع القضايا الاجتماعية، مثل اللجوء وتعنيف المرأة، والعديد من القضايا إلى المشاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور بعد "الهيبة".. هل ستُقدّم برنامجًا على فضائية مهمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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