أحمد حلمي يشوِّق متابعيه على "إنستغرام" لفيلمٍ جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: يشوّق الفنان أحمد حلمي الجمهور لمشاهدة فيلمه الجديد بعنوان "خيال مآته" الذي يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات. حيث شارك مع متابعيه صورة نشرها عبر خاصية الـStory في حسابه على "إنستغرام" ظهر فيها وهو يرتدي قناعاً ذهبياً أخفى ملامح وجهه. وكتب ملمِّحاً لعرض الفيلم المقرر في عيد الأضحى المقبل، دون أن يوضح سر هذا الماسك.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.