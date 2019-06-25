ريهام عبد الغفور غاضبة من التعليقات على صورة ابنها

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""الخليج 365"" من بيروت: عاتبت الفنانة ريهام عبد الغفور المعلقين بالسوء على الصورة التي تجمعها بابنها "يوسف" في عيد ميلاده، والتي نشرتها صفحة برنامج arab wood "عرب وود" الرسمية على "إنستغرام". وعبّرت عن انزعاجها من الكلمات غير اللائقة حول طبيعة المشروب في الكأس الذي يحمله في الصورة,

فردت عاتبة، وكتبت: "حقيقي كمية التعليقات المريضة غير طبيعية، فلتقل خيرًا أو لتصمت. كان ممكن تكتفوا بكل سنة وهو طيب زي ما في ناس محترمة كتبت، لكن التجريح فيا وفي ابني شيء غير محترم بالمرة، في ناس بتشرب عصائر وسفن أب على فكرة، مش أي كوباية يبقى لازم تكون خمرة، لكن في ناس ما وراهاش حاجة غير الحكم على الناس وتجريحهم، شكرًا".

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