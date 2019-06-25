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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
واصل أحمد حلمي تشويق جمهوره لفيلمه الجديد "خيال مآتة"، الذي يعود به بعد غياب 3 سنوات.
ونشر حلمي صورة له عبر خاصية "الاستورى" على موقع إنستجرام، وكتب: "زيزو.. خيال مآتة".
وكان حلمي قد شوق جمهوره أمس من خلال نشر صورة له أيضا وهو يرتدي قناع وكتب: "خيال مآتة.. عيد كبير"، كاشفا عن موعد عرض الفيلم.
الفيلم بطولة منة شلبي وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وخالد الصاوي، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
وينتظر الفيلم منافسة قوية في موسم عيد الأضحى، أمام الأجزاء الثانية من أفلام الفيل الأزرق والكنز وولاد رزق .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عن موعده.. حلمي يواصل تشويق جمهوره لـ"خيال مآتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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