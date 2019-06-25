هذا ما قاله حسن الرداد عن فيلم "Aladdin"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم "Aladdin" بطولة الفنان المصري مينا مسعود، وأعلن عن رأيه في الفيلم وكتب الرداد في تعليقه على الصورة: "هو فى فيلم حلو كده". Advertisements وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تضامن مع الرداد في رأيه. فيلم "Aladdin" بطولة الفنان المصري مينا مسعود، ويشاركه البطولة ويل سميث، في دور "جني" مصباح " علاء الدين، الذي يحقق له أمنياته بالثراء، ووقوعه في حب "الأميرة ياسمين"،وهو من إخراج البريطاني جاي ريتشي.

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